Drømmeposition: Nu bejler alle til Grønland

Efter at den første bestyrtelse over, at USA’s præsident, Donald Trump, går rundt med planer om at købe Grønland, har lagt sig, breder der sig nu en mere behagelig fornemmelse på verdens største ø. Her går en del af de 56.000 indbyggere rundt og føler sig ombejlede. Kina er interesseret, Rusland er interesseret, USA er meget interesseret, og Trump har sørget for, at hele verden taler om Grønland.