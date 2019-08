Dommer udskyder opløsningssag mod banden LTF i mindst to måneder efter mobiltelefon-brøler

Opløsningssagen mod banden Loyal To Familia (LTF) er nu formelt blevet udsat i to til tre måneder.

Det har en dommer ved Københavns Byret besluttet fredag formiddag, skriver DR Nyheder.

I onsdags udsendte politiet og anklagemyndigheden en pressemeddelelse om, at man ville begære sagen mod LTF udsat på grund af sagen om mangelfulde teledata.

Det skete, fordi anklagemyndigheden i LTF-sagen har brugt tidligere domme mod LTF-medlemmer i sin bevisførelse.

De to anklagere, Lasse Biehl og Emil Folkver, beklager også, at de var blevet nødt til at bede om udsættelse.

»Det er beklageligt med streg under beklageligt. Det er også ærgerligt. Udsættelsen er ikke i nogens interesse, lyder det i retten fredag.

DR Nyheder skriver ikke, hvilken anklager der kommer med udtalelsen.

LTF har i omkring et år været omfattet af et midlertidigt forbud. Bandens advokat, Michael Juul Eriksen, kræver nu, at forbuddet ophæves på grund af udsættelsen.

Det spørgsmål bliver afgjort i næste uge, skriver DR Nyheder.

ritzau