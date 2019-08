Peter Hummelgaard har en lang dosmerseddel med opgaver, hvor den absolut største og vigtigste er tidligere pension for nedslidte. DF komme i spil som aftalepartner, mens landets arbejdsgivere får et vink med en vognstang.

FOR ABONNENTER

Lyt til artiklen 09:23

Peter Hummelgaard har meget at se til. Derfor har der heller ikke været tid til at hænge et indrammet billede af fodboldspilleren Preben Elkjær, der med hul i sine shorts tager sig til hovedet efter et brændt straffespark ved EM i 1984, op på det nye ministerkontor.