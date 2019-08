Trump er gaven, der bliver ved med at give

Sagt i ugen

Statsminister Mette Frederiksen (S) var på sit første besøg som statsminister i Grønland og havde masser af vigtige sager at tale med de grønlandske politikere om. Et evt. købstilbud fra USA var ikke et af dem:

»Det er en absurd diskussion, og Kim Kielsen har selvfølgelig gjort det klart, at Grønland ikke er til salg, og så stopper snakken med det. Til gengæld er der rigtig meget andet, vi gerne vil snakke med den amerikanske præsident om«.

(dr.dk)

Den amerikanske præsident, Donald Trump, svarede igen på Mette Frederiksens afvisning af hans overvejelser om at købe Grønland:

»Jeg havde set frem til at besøge Danmark, men jeg syntes, at statsministerens bemærkning om, at det var en absurd idé, var væmmelig«.

(Ritzau)

Grønlænderne gav Trump en iskold skulder ifølge Ekstra Bladet, da avisen var på gaden i Nuuk for at interviewe byens borgere om Trumps planer. Deriblandt Louise Nielsen:

»Alt har vel en pris, men det gør ondt at blive betragtet som en handelsvare, når vi er et frit folk, der lever i et selvstyre«.

(Ekstra Bladet)

Lene Balleby, hoffets kommunikationschef, om Trumps afbud:

»Det kom som en overraskelse. Mere er der ikke at sige om den sag«.

(Flere medier)

Tidligere formand for Folketinget, nuværende dyrevelfærds- og udlændingeordfører for Dansk Folkeparti, Pia Kjærsgaard, om Trumps ageren:

»Det er uforskammet, arrogant og udannet. Det er ikke en præsident værdigt«.

(TV 2 News)

Fox News’ sikkerhedspolitiske analytiker Pete Hegseth i et interview med den populære Fox-nyhedsvært Trish Regan om dansk forhandlingstaktik:

»Jeg ville have Grønland. Jeg var med på ideen. Men hør her, måske er der bare tale om et midlertidigt tilbageslag. Måske er det en del af deres forhandlingstaktik. Måske vil de have en bedre pris for Grønland. Man kan aldrig vide ... måske er det en handel, som stadig er ved at ske«.

(B.dk)

Bent Jørgensen, byrådsmedlem for Venstre i Roskilde, og Kåre Ghisler Fuglsbjerg, næstformand for Venstre i Roskilde, om det ulmende formandsopgør i Venstre:

»Ledelsen i Venstre insisterer nu for femte år i træk på at reducere vores parti til en malstrøm af personlige ambitioner, intern taktik og fløjkrige. Det er ødelæggende, og det sker, samtidig med at partiets politiske kurs i bedste fald er forvirrende«.

(Jyllands-Posten)

Den folkekære iværksætter og købmand Lars Larsen døde i mandags:

»Lars Larsen var erhvervslivets Kim Larsen«.

(Finans.dk)

