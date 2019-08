Sigtelse: Teenager blev voldtaget af jævnaldrende

En 17-årig dreng er blevet sigtet og varetægtsfængslet i fire uger mistænkt for at have voldtaget en 16-årig pige i Randers.

Det oplyser Østjyllands Politi i søndag eftermiddag.

Drengen er mistænkt for at have voldtaget pigen klokken 23.48 lørdag aften på Nørre Boulevard.

» Af hensyn til sagens karakter har Østjyllands Politi pt. ikke yderligere kommentarer til sagen, skrev politiet tidligere på dagen.

Østjyllands Politi ønsker ikke at oplyse om de nærmere omstændigheder i sagen. Dermed er det stadig uvist, om de to involverede kendte hinanden.

Ved grundlovsforhøret, der begyndte klokken 14 ved Retten i Randers, valgte den 17-årige dreng af kære kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten.

