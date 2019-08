Grønlands regeringschef kan fortsætte efter skæbnemøde Trods massiv intern mistillid rettet mod Kim Kielsen får Siumut-formanden lov til at blive.

Kim Kielsen får lov til at blive som Grønlands landsstyreformand og som formand for sit parti, Siumut, skriver det grønlandske medie KNR.

Partiets hovedbestyrelse var mandag samlet til et møde for at afgøre, om formanden skulle blive efter den seneste tids ballade i partiet.

Eller om der skulle indkaldes til et ekstraordinært landsmøde i Siumut med mulighed for at vælge en anden formand.

Partiets 60 lokalafdelinger var op til mødet blevet hørt om deres holdning til formanden.

Ifølge KNR havde 40 afdelinger svaret, og 34 af lokalafdelingerne bakkede op om Kim Kielsen.

»34 lokalafdelinger er uenige i, at formanden skal skiftes. Så der er ikke grundlag for en ekstraordinær generalforsamling«, siger Siumut-næstformand Karl Kristian Kruse til KNR.

»Der er også budskaber om, at formanden skal være mere synlig i pressen om det politiske arbejde«, siger næstformanden.

»Formanden har udvist en respektløs opførsel«

Et flertal på seks af Siumuts ti medlemmer i Inatsisartut (landstinget, red.) havde ellers skrevet under på et krav om, at han skulle forlade posterne som formand for partiet og som formand for landsstyret.

Et syvende Siumut-medlem - råstofminister Erik Jensen - underskrev også kravet.

»Formanden har udvist en respektløs opførsel over for Inatsisartut-medlemmer og ikke mindst vælgerne, da han ikke har vilje til at lytte«.

»Det er ikke holdbart«, skrev de syv ifølge det grønlandske medie Sermitsiaq.

Kritikken gik desuden på, at Kim Kielsen ikke fulgte Siumuts valgløfter og politik på flere punkter. Det var blandt andet i forhold til fiskekvoter og kvoter på narhvaler.

Kim Kielsen meddelte tidligere i august, at han stopper som formand for Siumut ved partiets næste landsmøde, som afholdes næste år.

Ved den lejlighed udelukkede han dog ikke at fortsætte i partiet i en anden funktion.

ritzau