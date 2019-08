Brandbiler bekæmpede røg i tog på kystbanen

En kæmpe skandale har ramt retsvæsnet. Og den vokser. Teledata fra mobiler – et vigtigt redskab for landets anklagere – må i foreløbig to måneder ikke bruges som bevismateriale. På grund af Rigspolitiets brøler. Hvordan rammer skandalen sagen mod Loyal to Familia? Kan justitsmord være sket?