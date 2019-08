Dommer fastholder midlertidigt forbud mod omstridt bande

Det skal fortsat være forbudt at bære kasketter og trøjer med kendetegn for banden Loyal To Familia - også kendt som LTF - ligesom hidtidige medlemmer ikke må forsamles i regi af Loyal To Familia.

Det har Københavns Byret tirsdag besluttet.

I september sidste år nedlagde Københavns Politi et landsdækkende, midlertidigt forbud mod Loyal To Familia, efter at Rigsadvokaten havde givet politiet bemyndigelse til dette.

Forinden havde Rigsadvokaten vurderet, at der var grundlag for at rejse en egentlig retssag om en mulig opløsning af banden.

Forbuddet mod LTF betyder blandt andet, at det ikke er tilladt at bære rygmærker og andre LTF-kendetegn i det offentlige rum.

Det midlertidige forbud skal som udgangspunkt gælde, indtil retssagen ved Københavns Byret har afklaret, om Loyal To Familia kan opløses ved dom.

Retssagen blev indledt i februar og skulle efter planen afsluttes i sensommeren eller det tidlige efterår.

Hvem er Loyal To Familia? Loyal To Familia (LTF) blev dannet i 2012 i København som en udløber af den tidligere Blågårds Plads-banden.

LTF består primært af indvandrere og efterkommere af indvandrere, men der er også etniske danskere i gruppen.

Adskillige LTF-medlemmer afsoner i disse år fængselsstraffe eller sidder varetægtsfængslet for personfarlig kriminalitet.

Lederen er den pakistanskfødte Shuaib Khan. Han blev i november sidste år udvist af Danmark i seks år i en dom afsagt ved Højesteret.

Københavns Politi nedlagde - med tilladelse fra Rigsadvokaten - et midlertidigt forbud mod LTF sidste år i september.

Herefter var det ulovligt at bære eller anvende bandens kendetegn i offentligheden, ligesom politiet fik mulighed for at forbyde medlemmer af banden at opholde sig på udvalgte steder.

Forbuddet mod Loyal To Familia skulle som minimum gælde, indtil det er blevet afgjort, om banden kan opløses for bestandig.

Det er Københavns Byret, der skal tage den beslutning.

Baggrunden for opløsningssagen mod Loyal To Familia er bandekrigen, der udspillede sig i København i 2017.

Her blev flere dræbt eller såret i skyderier mellem medlemmer af LTF og en anden Nørrebrobande - Brothas.

Skyderierne fik justitsminister Søren Pape Poulsen (K) til at bede Rigsadvokaten om at undersøge muligheden for at opløse LTF ved dom.

I juni 2018 meldte rigsadvokat Jan Reckendorff ud, at der ud fra anklagemyndighedens synspunkt var grundlag for en opløsningssag. Vis mere

En dommer ved Københavns Byret har dog valgt at udsætte retssagen indtil november på grund af den verserende sag om brug af muligt misvisende teledata i retssystemet og politiets efterforskning.

Anmodede om at få ophævet det midlertidige forbud

Udsættelsen af sagen fik i sidste uge advokat for Loyal To Familia Michael Juul Eriksen til at anmode om, at det midlertidige forbud mod banden ophæves.

Det gjorde han med henvisning til, at forbuddet med udsættelsen af retssagen udstrækkes længere end planlagt.

Ved et retsmøde tirsdag formiddag påpegede Michael Juul Eriksen, at Loyal To Familia ikke har været involveret i bandekonflikter siden 2017, og at der ifølge ham dermed ikke er et aktuelt behov for et forbud mod banden.

Men forsvarerens begæring har Københavns Byret altså valgt ikke at følge.

Omvendt fremhævede anklagemyndigheden ved retsmødet - repræsenteret af anklagerne Lasse Biehl og Emil Folker - at forbuddet varetager væsentlige hensyn til den offentlige orden og sikkerhed.

Efter byrettens afgørelse forklarer advokat Michael Juul Eriksen, at han igen vil begære det midlertidige forbud ophævet, hvis retssagen ikke bliver afsluttet til november, som det nu er planen.

»Retten har sagt, at da der kun er tale om en udsættelse på tre måneder, vil man ikke på nuværende tidspunkt give opsættende virkning«.

»Det er klart, at vi nu må se, om vi rent faktisk får færdiggjort sagen om tre måneder«, siger Michael Juul Eriksen.

Spørgsmålet om, hvorvidt LTF kan forbydes og dermed opløses ved dom, blev rejst i 2017 af daværende justitsminister Søren Pape Poulsen (K).

Det skete i forbindelse med bandekonflikten i 2017, hvor Loyal To Familia spillede en central rolle. Konflikten udløste en lang række skudepisoder i København, hvor også tilfældige borgere blev ramt.

ritzau