Venstre i Midtjylland vil af med Løkke og Jensen

Venstre i Region Midtjylland har bedt Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen om at trække sig.

Alle Venstres hovedbestyrelsesmedlemmer i Region Midtjylland opfordrer nu åbent Venstres formandskab til at trække sig kollektivt.

Det skriver Avisen Danmark og TV Midtvest.

Det betyder, at regionen vil have både V-formand Lars Løkke Rasmussen og næstformand Kristian Jensen ud. De blev direkte opfordret til at trække sig mandag aften.

Sidstnævnte er valgt i Herning.

19 kommuneforeningsformænd, regionsformanden og tre landsmødevalgte hovedbestyrelsesmedlemmer i Region Midtjylland står bag udtalelsen ifølge medierne.

»Af hensyn til Venstres fremtid, troværdighed og stabilitet opfordrer vi formandskabet til, at de trækker sig kollektivt«, lyder det blandt andet i udtalelsen.

Det er rent formelt de delegerede på et landsmøde, der stemmer om, hvem der skal lede partiet.

Bred enighed

Blandt underskriverne er formanden for Venstre i Region Midtjylland, Jens Nicolai Vejlgaard.

» Vi er nået frem til, at det er tid nu«, siger han til Avisen Danmark.

»Den røde regering boltrer sig som en fisk i vandet - vi skal i gang med at være reel opposition, og den eneste måde, vi kan nå derhen, er ved at få ryddet op, få stabilitet og se fremad«, siger han.

Venstre i Region Midtjylland holdt mandag aften møde, hvor tilliden til formandskabet blev drøftet.

Ifølge Jens Nicolai Vejlgaard stod det efterfølgende klart, at der var bred enighed om, at det var tid til at skifte ud i ledelsen.

»Det er sådan noget, der er fuldstændig op til dem (Lars Løkke og Kristian Jensen, red.). Vi informerede dem et døgn i forvejen«, siger Jens Nicolai Vejlgaard.

Den sene udmelding begrundes med, at man i Venstre-baglandet har villet give Løkke og Jensen tid til eventuelt selv at trække sig fra posterne.

