Lars Løkke afviser at gå trods opfordring fra baglandet

Lars Løkke Rasmussen (V) afviser at trække sig som formand, efter at Venstre i Region Midtjylland åbent har opfordret ham til det.

Det siger han til DR Nyheder.

»Jeg synes, det er en forkert og forhastet beslutning, som jeg ikke deler, og derfor vil jeg fortsat søge opbakning hos de 850 delegerede, der er ved Venstres landsmøde«, lyder det fra Lars Løkke Rasmussen til DR Nyheder.

Venstre i Region Midtjylland har tirsdag offentligt opfordret både Lars Løkke Rasmussen og næstformand Kristian Jensen til at trække sig.

Kristian Jensen vil ikke tage stilling til opfordringen fra baglandet, før Venstre har afholdt hovedbestyrelsesmøde fredag og lørdag i denne uge.

»Det er sådan, at vi har et møde på fredag og lørdag. Der har baglandet mulighed for at snakke direkte med ledelsen, og det synes jeg, vi skal respektere«, siger han til DR Nyheder.

Venstres landsmøde skulle efter planen være afholdt i november, men flere har ønsket at få det fremrykket.

