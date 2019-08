Alternativet: 50 øre i pant på cigaretskod

Det er næsten umuligt at gå en tur i naturen uden at finde et cigaretskod, men det kan et nyt forslag fra Alternativet måske sætte en stopper for.

50 øre i pant per cigaretskod, lyder det fra partiet ifølge TV 2.

Den økonomiske gevinst skal få rygerne til at aflevere deres skod i stedet for at smide dem rundt omkring.

Hvordan det helt konkret skal fungere, ved Alternativet ikke endnu, men partiets medlem af Miljø- og Fødevareudvalget Susanne Zimmer siger til TV 2, at:

»Man kunne forestille sig, at en cigaretpakke har et rum ved siden af cigaretterne, hvor man kan putte skod i – og som man så kan aflevere. Her i sommerferien så jeg franske piger, der – når de var på ferie – altid tog en dag, hvor de samlede cigaretskod op. De fyldte en stor colaflaske. Eller måske kan det gøres i forbindelse med flaskeautomater«.

Den største synder

Politiken skrev i en artikel sidste år, at der ifølge miljøorganisationen Hold Danmark Rent hvert år bliver smidt mellem to og tre milliarder cigaretskod i Danmark. Med tiden ender mange af de skod i havene. Det ses, når cigaretskod år efter år ligger nummer et på listen over affald, der hyppigst samles op på stranden.

Problemet er, at cigaretskod indeholder plastik.

Plastik, der ikke bliver nedbrudt biologisk, og som kan have konsekvenser for dyrene i naturen, fortalte biolog Claudia Sick fra Plastic Change til Politiken:

»Inde i cigaretfiltrene sidder små fibre bestående af cellulose acetat – en type af plastik – som er rigtig længe om at blive nedbrudt. Og jo længere, de bliver i miljøet, jo større konsekvenser kan de også have«.

Ifølge TV2 er Alternativet klar til at sætte gang i et pilotprojekt i for eksempel Københavns Kommune.