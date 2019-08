Tiltalt for voldtægt: Hun virkede ikke uinteresseret

Den 30-årige mand, der er tiltalt for at have voldtaget en kvinde i borgmester Ninna Hedeager Olsens seng, var sikker på, at der var tale om gensidig lyst til samleje.

Det forklarer han i Københavns Byret, som onsdag har taget hul på sagen.

»Hun gør ikke modstand og giver ikke udtryk for, at hun ikke er interesseret, fortæller han.

Hændelsen skete efter en fest hos teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) på Nørrebro i København. I sengen lå også borgmesteren og en fjerde person.

Manden er foruden voldtægt også tiltalt for blufærdighedskrænkelse ved at have taget på Ninna Hedeager Olsen, mens han fuldbyrdede voldtægten med den anden kvinde.

Den unge mand er iklædt en lys skjorte, mørke cowboybukser og et par sneakers. Han svarer roligt, men også lettere irriteret på specialanklager Sonja Hedegaards spørgsmål.

»Jeg kan da godt gentage mig selv, siger han, når anklageren vil have uddybet nogle ting.

Den 30-årige, der er beskyttet af et navneforbud, nægter sig skyldig.

Omdrejningspunktet i sagen er en fest fra lørdag den 30. marts. I løbet af dagen havde den tiltalte, borgmesteren og en gruppe andre været til fodboldkamp, inden festen blev indledt i lejligheden.

