Hvad har vi lært af 1989, Europas mirakuløse stjernestund? Vi tager os selv ved næsen, når vi forudsiger fremtiden

30 år efter Murens fald præges Europa af skuffelse og bekymring. 1989 satte alligevel ikke punktum for historien, og demokratiet på verdensplan er på tilbagetog. Men læren af 1989 burde aldrig have været, at fremtiden er givet på forhånd. 1989 er nemlig i sig selv et eksempel på, hvordan historien pludselig kan tage fart i en uforudsigelig retning. Det skriver journalist og tidligere minister Lykke Friis i en ny bog, ’Håbets Europa i 89 billeder’, som vi her bringer 13 nedslag fra.