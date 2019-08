Påstået voldtægt hos borgmester: Jeg tror, jeg går i panik Borgmester Ninna Hedeager Olsen afgiver onsdag eftermiddag forklaring i voldtægtssag ved Københavns Byret.

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) gik i panik, da det gik op for hende, at der foregik en - ifølge anklagemyndigheden - voldtægt i hendes seng.

Det fortæller hun onsdag i Københavns Byret.

Efter en våd aften i marts i år lå Ninna Hedeager Olsen sammen med tre andre i borgmesterens seng.

Hun falder hurtigt i søvn, men kun for en kort stund.

»Så vågner jeg ved, at der er en form for aktivitet ved siden af mig, og jeg bliver lidt irriteret over det. Jeg prøver lidt at bevæge mig i sengen. Jeg håber, at det stopper. Jeg tror, at jeg falder i søvn igen. Så vågner jeg senere igen, hvor jeg ikke er tvivl om, hvad der foregår ved siden af mig«.

»Jeg tror, at jeg går i panik og ikke kan finde ud af at gøre noget ved det. Det er meget svært at forstå det, der sker«, fortæller hun og tilføjer:

»Jeg tænker, at hvis jeg gør det meget tydeligt, at jeg sover, så stopper jeg det. Jeg tror, at (forurettede, red.) også gør det meget tydeligt, at hun sover. Jeg tror, vi begge bare fryser«.

Manden er foruden voldtægt mod borgmesterens veninde tiltalt for blufærdighedskrænkelse ved at have taget på Ninna Hedeager Olsen i sengen samt holdt fast i hendes hofter, mens han ifølge anklagemyndigheden voldtog veninden.

Den tiltalte forklarede onsdag formiddag, at han har haft et seksuelt forhold til borgmesteren ved tidligere lejligheder, men at det var et uheld, at han ramte borgmesteren.

Ninna Hedeager Olsen siger, at hun ikke tager det så tungt, at hun blev rørt på overkroppen.

»Det er en hånd, som strejfer min overkrop. Det er ikke noget særligt«, siger hun.

Tidsplanen er skredet

Ninna Hedeager Olsen forklarer, at der, hvor det gik op for hende, at der helt sikkert foregik noget forkert, var, da hun blev rørt ved hofterne og ikke, da hun blev rørt ved brysterne.

Næste dag er den tiltalte hurtigt ude af døren. Da han er det, sætter borgmesteren sig ned med sin sambo.

»Jeg har en rigtig dårlig fornemmelse med noget, der skete i går«, lød det.

Herefter tager borgmesteren kontakt til veninden, som bekræfter, at hun er blevet voldtaget.

Efter det tager hun kontakt på SMS til den tiltalte om, at de er nødt til at snakke, og han svarede, at det vidste han godt, forklarer borgmesteren.

Den 30-årige mand nægter voldtægt og blufærdighedskrænkelse. Oprindeligt skulle der falde dom onsdag, men tidsplanen er skredet, så dommen ventes til september.

ritzau