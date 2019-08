Intime billeder af 720 kvinder er delt i katalog, der er så lukket, at politiet ikke kan bryde ind i det Politiet har sigtet en 24-årig mand i sagen.

Se, de andre sager om ulovlig deling af billeder Onlinekataloget er langt fra første sag, der når offentligheden, hvor billeder er blevet delt uden samtykke. Her kan du læse om nogle af de andre sager, der har fået opmærksomhed: Viborg-mappen: * I 2015 kom sagen om Viborg-mappen for alvor frem. Det er en digital fil med intime billeder af piger fra lokalområdet omkring Viborg. * Politiet har tidligere oplyst, at materialet indeholder billeder af piger helt ned til 13-års alderen. * Mappen er flere gange blevet lukket ned, men er dukket op igen. I den første mappe, politiet kendte til, var der mellem 800 og 900 billeder. Umbrella-sagen: * Senest har den såkaldte Umbrella-sag været omtalt vidt og bredt i medier landet over. * Sagen omhandler videoer med to 15-årige, som blev optaget i 2015. Videoerne har et pornografisk indhold. Siden blev videoerne delt flere end 5000 gange i beskeder på Facebook. * I alt er cirka 1150 personer sigtet eller dømt for delingerne. * I kølvandet på de første 1000 sigtelser i sagen valgte anklagemyndigheden at rejse ni prøvesager ved forskellige domstole. Flere sager er siden blevet behandlet. * Byretterne i de forskellige sager har ikke været enige om erstatningens størrelse. * Pigen er tildelt erstatning på mellem 0 og 2500 kroner, mens drengen er tildelt mellem 0 og 500 kroner. * De to ofre i sagen har fået lov til at anke erstatningsspørgsmålet til landsretten. Kilder: Ritzau, DR, Ekstra Bladet og Nordjyllands Politi Vis mere

En 24-årig mand fra Nordjylland er blevet sigtet i en sag, hvor 720 kvinder eller piger har fået delt intime billeder.

Den unge mand fra Aalborg blev anholdt 7. maj sidste år. Han er sigtet for blufærdighedskrænkelse og for uberettiget at have videregivet billederne.

Under en afhøring har han erkendt sin rolle i sagen. Han er fortsat sigtet, men sidder ikke varetægtsfængslet.

Det skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Det krænkende materiale af kvinderne er blevet lagt op i et såkaldt onlinekatalog på internettet uden deres samtykke.

Det er politiets overbevisning, at materialet er kommet i den mistænkte gerningsmands besiddelse via hacking og ulovlig deling.

Politiet har ikke kunnet bryde ind i kataloget

Sagen har været under efterforskning siden foråret 2018, hvor Nordjyllands Politi modtog en anmeldelse om ulovlige delinger af billeder på nettet.

Kataloget skal være oprettet af en ukendt gerningsmand og indeholder 720 navne, der er listet i alfabetisk rækkefølge samt beskrivelser af indholdet.

I indholdsfortegnelsen lå et skærmprint fra en af kvindernes facebookprofil. Det viste sig, at billedet var uploadet af den 24-årige mand, hvilket fik politiet til at anholde ham.

Det er endnu ikke lykkedes politiet at skaffe sig adgang til selve materialet, men efterforskningen peger i retning af, at det indeholder krænkende materiale.

Politiet vil ikke oplyse, hvilken rolle den 24-årige mand præcist har haft af hensyn til den igangværende efterforskning.

Den langstrakte sag skyldes blandt andet, at myndighederne har arbejdet med at identificere de mange af kvinder, som er blevet underrettet.

De har mulighed for at få en bistandsadvokat i sagen.

ritzau