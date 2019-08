Tredje gang på en uge: Patienter kan ikke ringe til sygehusene

Har man brug for lægevagten i Region Syddanmark eller på Nordsjælland, kan man risikere, at der ikke er en læge eller sygeplejerske i den anden ende af røret.

Torsdag formiddag meddeler Region Syddanmark til DR Fyn, at de for tredje gang på en uge er blevet ramt af et nedbrud i telefonerne, der administreres af TDC. Det skriver DR.

TDC bekræfter overfor DR Fyn og oplyser, at det er 2G og 3G netværket, der er gået ned, mens kunder, der benytter 4G eller fastnet ikke er berørte.

Sjette gang på fire måneder

Det er dog ikke kun i denne uge, der har været problemer med telenetværket. Det er nemlig sjette gang på fire måneder, at Region Syddanmark oplever nedbrud.

Nedbruddet har især ramt sygehusene i Sønderjylland, Trekantområdet og på Fyn. Her oplever personalet problemer med at ringe internt, imens borgere har problemer med at kunne komme igennem til sygehuset.

Og det er altså især sygehusene, der oplever problemer, når telefonlinjerne bliver lukket ned.

»Vi har haft svært ved at komme i kontakt, både internt på sygehusene, men så sandelig mest hos vores borgere, der har forsøgt at ringe ind til vores sygehuse for at få hjælp eller råd. Ambulancerne har også haft problemer med at kommunikere ind til sygehusene«, fortæller Kurt Espersen, koncerndirektør i Region Syddanmark.

Mød personligt op på sygehuset

Sidder man som patient og har brug for behandling eller vejledning på sygehuset, opfordrer Kurt Espersen til, at man i stedet kører til sygehuset.

»Hvis borgerne oplever, at der er nedbrud på telefonerne, eller de ikke kan komme igennem på telefonerne til de sædvanlige numre, så mød op på vores sygehuse, på vores akutmodtagelser, så skal vi nok tage os af patienterne og borgerne«, fortæller han.

I denne situation lover han også, at sygehuset indkalder ekstra hænder, der står klar til at hjælpe.

»Så snart vi ved, at telefonien ikke fungerer, træder vores kriseberedskab i kraft, og så indkalder vi ekstra personale«.

TDC oplyser, at de arbejder på at løse problemet og beklager de gener, nedbruddet har medført.