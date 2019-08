Vært blev likvideret: Teledatasag kan sende sigtede på gaden

To mænd har siden vinter siddet varetægtsfængslet i sagen om likvideringen af radioværten Nedim Yasar.

Mændene er sigtede, og anklagemyndigheden har sågar fået sagen forhåndsberammet til januar.

Men tvivlen om kvaliteten af teledata i straffesager betyder nu, at der skal være et særskilt retsmøde.

Her skal en dommer tage stilling til, om de to sigtede fortsat kan sidde varetægtsfængslet, hvis man piller teledata ud af vurderingen.

Det bekræfter advokat Mai-Brit Storm Thygesen, der er forsvarer for den ene af de sigtede mænd.

Det er hende, der har bedt om det ekstraordinære retsmøde.

»Hele sagen er kørt bag lukkede døre, så jeg kan ikke sige så meget. Men jeg kan sige, at jeg har fundet grundlag for at bede om et nyt grundlovsforhør, fortæller hun.

Normalvis er der ikke afsat meget mere end en halv times tid til retsmøder, hvor man skal forlænge en varetægtsfængsling.

Derfor kan man ikke nå det, når den foreløbige fængsling udløber fredag, hvorfor der er blevet afsat to og en halv time til vurderingen den 13. september ved Retten på Frederiksberg.

I alt fire er sigtede, men de øvrige to sidder ikke varetægtsfængslet.

Nedim Yasar mistede livet, efter at han blev skudt i hovedet, da han var på vej hjem fra en bogreception på Hejrevej i Københavns Nordvestkvarter i november sidste år.

Receptionen var i anledning af bogen 'Rødder - en gangsters udvej', som journalist Marie Louise Toksvig har skrevet sammen med Nedim Yasar.

Yasar ved medvært på radioprogrammet 'Politiradio' på Radio24syv med netop Marie Louise Toksvig. Programmet behandler og diskuterer tidens store retssager og dykker ned i tidens kriminalitetsbillede.

Politiet mener, at de fire mænd var sammen om at slå Nedim Yasar ihjel. Mens tre af dem har været sigtet siden december, kom den fjerde sigtelse i januar.

Alle fire menes ifølge politiet at have tilknytning til rockergruppen Satudarah.

De nægter sig skyldige.

