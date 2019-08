Landsstyreformand tager pause på grund af hjerteproblemer En operation i hjertet til efteråret får Grønlands landsstyreformand Kim Kielsen (S) til at tage en pause.

Formanden for Grønlands landsstyre, Kim Kielsen (S), tager 14 dages pause fra politik på grund af hjerteproblemer.

Det skriver det grønlandske medie Sermitsiaq.

Landsstyreformanden står over for en hjerteoperation i efteråret, og i den forbindelse skal han indtage noget medicin som en forberedelse til operationen.

»Jeg er mange gange blevet beskyldt for at være passiv, men jeg har faktisk ikke holdt ferie i adskillige år. Det nager mig ikke, for jeg har forpligtiget mig til at tage ansvaret for den politiske styring, og den forpligtigelse vil jeg på ingen måde løbe fra«.

»Men nu må jeg ganske enkelt lytte til lægernes råd. Jeg har derfor meddelt Naalakkersuisut (Grønlands regering, red.), at jeg fra nu af og 14 dage frem tager en pause«, siger Kim Kielsen til Sermitsiaq.

Det er uvist, præcis hvad den forestående hjerteoperationen indebærer, men det er ifølge Sermitsiaq en forudsætning for operationen, at medicinen har den ønskede virkning.

Skal virkningen være som ønsket, kræver det ifølge lægerne, at Kim Kielsen tager den med ro.

ritzau