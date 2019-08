Hjemstemt DF'er bliver lobbyist - skal rådgive om politik

Dansk Folkepartis Anders Vistisen, der blev stemt ud af Europa-Parlamentet i maj, har fået nyt job.

Han er ansat i lobbyvirksomheden Grace PA. Han får titel af direktør for public affairs.

»Jeg har været i den heldige situation, at jeg har fået flere tilbud om, hvad min arbejdsmæssige fremtid skulle indebære. Dem har jeg overvejet hen over sommeren, og det har mundet ud i et valg, som jeg har en rigtig god mavefornemmelse omkring, skriver han på Twitter.

Ved europaparlamentsvalget tidligere i år fik Dansk Folkeparti 10,7 procent af stemmerne. Partiet mistede dermed tre af sine fire mandater.

Kun spidskandidat Peter Kofod kom ind. Anders Vistisen, der var partiets nummer to, ikke fik stemmer nok.

»Nu skal jeg ud og prøve at finde mig et rigtigt arbejde. Det bliver en spændende udfordring for sådan en som mig, sagde Anders Vistisen, da det stod klart, at han ikke blev genvalgt.

Han har nu fundet sig 'et rigtigt arbejde' hos Grace PA. Virksomheden rådgiver kunder om dansk politik.

»Vi et konsulenthus, der har den ekspertise, at vi forstår dansk politik og kan rådgive vores kunder i forskellige situationer, siger virksomhedens stifter Sune Wæsel, der ligesom Anders Vistisen også er direktør for public affairs.

Virksomheden har ansat den tidligere DF'er, fordi han har en god forståelse for de steder, han har arbejdet som politiker.

»Anders Vistisen har helt unikke kompetencer i at forstå EU som tidligere medlem af Europa-Parlamentet og har en god forståelse for Dansk Folkeparti, siger Sune Wæsel.

Blandt de ansatte i Grace PA finder man også tidligere konservativt byrådsmedlem i Frederiksberg Mie Harder, tidligere politisk rådgiver hos Socialdemokratiet Mette Skouboe og forhenværende sekretariatsleder for Alternativet Mikkel Nørskov Kjær.

ritzau