Grønlandsk politiker vil i dialog med Trump: »Jeg kan ikke se, at Danmark er bedre for os end USA«

Hvorfor ikke selv tage imod de milliarder, som den amerikanske præsident øjensynlig er villig til at betale for at være til stede i Grønland, og så kappe båndene endeligt til Danmark? Pele Broberg fra Partii Naleraq vil have det grønlandske folk til at overveje idéen.