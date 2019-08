Endnu en V-ordfører: Der skal ryddes op i det formandskab

Peter Juel-Jensen, folketingsmedlem for Venstre, kan følge sin partifælle Bertel Haarders tanker om et formandsskifte »langt hen ad vejen«.

Endnu et folketingsmedlem fra Venstre, beredskabsordfører Peter Juel-Jensen, melder sig nu i koret af af Venstrefolk, der mener, at der må ske noget i forhold til ledelsen af partiet.

»Jeg har ikke ytret mig før, som jeg gør nu, men det ser ud til, at der simpelthen er behov for at få ryddet op i det formandskab, for det her har kørt alt for lang tid, og nu er vi helt inde og skære i benet i Venstre«, siger Peter Juel-Jensen til Politiken.

Det sker efter, at partiveteranen Bertel Haarder på Facebook har opfordret til et formandskifte i partiet.

»Nu har jeg ikke set det på skrift, kun hørt dig læse den op. Jeg kan følge Bertels tanker langt hen ad vejen, og på et eller andet tidspunkt må nok jo også være nok. Og det er det, jeg kan fornemme på Bertel Haarder«, tilføjer Peter Juel-Jensen.

Også et andet folketingsmedlem, Louise Schack Elholm bakker op om Bertel Haarders opdatering.

»Kloge ord fra en god og erfaren kollega«, skriver hun på Facebook uden at ville uddybe over for Politiken.

På Facebook argumenterer Haarder for, at et formandsvalg ikke bør ske ved et fremrykket landsmøde, som Løkke har foreslået, men ved et ekstraordinært landsmøde, hvor det kun er formandsvalg, der er på dagsordenen.

»For mig var det Hjorts og Løkkes adfærd på sommergruppemødet på Kragerup Gods og det forudgående valg af gruppebestyrelse, der fik bægeret til at flyde over. Og det er ikke, fordi jeg er uenig i Løkkes åbning for en SV-regering«, skriver han videre.