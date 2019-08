Lars Løkke trækker sig som formand for partiet Venstre. Presset blev for stort for ham, siger Politikens politiske redaktør, Anders Bæksgaard.

»Presset blev for stort for Løkke, der i dansk politik er kendt som overleveren. Han har været udsat for det ene og det andet angreb. Men nu blev presset altså for stort. Det er meget dramatisk. Der er næppe andre politikere, som har sat et større aftryk i den politiske karriere end Lars Løkke«.