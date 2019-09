Sommeren er slut: Byger og 15 grader rammer Danmark

Ifølge kalenderen er det officielt blevet efterår i Danmark, og det følger vejret nøje med klassisk efterårsvejr i den kommende uge.

Det fortæller meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, Lars Henriksen tidligt mandag morgen.

»Efter massiv varme og sol i weekenden er vi officielt trådt ind i efterårsmånederne, og det følger vejret.

»Det bliver meget omskifteligt med lidt eller nogen sol, byger og lokalt torden«, siger Lars Henriksen.

Mandag bliver det ifølge meteorologen mellem 15 og 20 grader, hvor det bliver varmest i den østlige del af landet. Bygerne kan ramme hele landet og vil have mellem en til fire millimeter regn i sig.

Vinden vil blive frisk til jævn fra vest, men kan blive hård i den nordøstlige del af landet.

Det ustadige vejr vil fortsætte tirsdag og resten af ugen.

»Der kommer fronter ind fra vest, der giver denne ustadige periode. Det er helt klassisk dansk efterårsvejr og almindeligt, når vi får vind fra vest«, siger Lars Henriksen.

Ned til 13 grader

Temperaturerne vil også ligge mellem 15 og 20 grader tirsdag.

Ifølge DMI bliver onsdag ugens mest regnfulde dag med op mod 13 millimeter på landsplan. Temperaturerne vil samtidig være en smule højere onsdag, oplyser Lars Henriksen.

Temperaturerne falder dog igen torsdag og fredag, hvor det vil blive mellem 13 og 18 grader og med både byger og lidt sol.

Det efterårsagtige vejr skyldes, at højtrykket, der lå øst for Danmark i sidste uge og sendte massiv varme ned over landet, er blevet brudt.

I stedet trækker fronter ind over fra vest, der giver dette typiske danske efterårsvejr, som Lars Henriksen beskriver det.

Desværre for de solglade danskere er der ikke tegn på, at sommeren vender tilbage lige foreløbigt. Til gengæld skulle det heller ikke blive så koldt, at der skulle komme nattefrost.

ritzau