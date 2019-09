Red Barnet: Hjælp til pressede familier er godt første skridt Udfordring med fattige børn er ikke løst, selv om familier på ydelser nu får hjælp, mener Red Barnet.

Det er et skridt i den rigtige retning til at bekæmpe børnefattigdom, at regeringen sammen med sine tre støttepartier vil give et tilskud til børnefamilier ramt af kontanthjælpsloftet eller integrationsydelsen.

Men det er langtfra nok til at sikre, at alle børn i Danmark ikke skal leve i fattigdom, mener Red Barnets generalsekretær, Johanne Schmidt-Nielsen.

»Vi synes, at retningen er rigtig, og det er virkelig godt, at der endelig sker noget for de mest økonomisk trængte børn, og at det sker nu«, siger hun.

Det midlertidige tilskud er samlet på 250 millioner og målrettet børn fra 0-14 år i børnefamilier, der er berørt af integrationsydelsen eller kontanthjælpsloftet.

Tilskuddet er et skattefrit beløb, der svinger mellem 550 kroner og 700 kroner per barn. Derudover får enlige forsørgere et ekstra tilskud på 650 kroner om måneden.

Ifølge regeringen vil tilskuddet hjælpe cirka 14.300 børnefamilier og cirka 27.900 børn.

Tilskuddet skal være gældende, til en kommission, der skal se generelt på de offentlige ydelser, kommer med sine anbefalinger til et nyt system.

Johanne Schmidt-Nielsen er tilfreds med, at der er kommet en midlertidig løsning, inden kommissionen er færdig med sit arbejde.

Skrot kontanthjælpsloftet

Generelt set mener Red Barnet dog, at man skal skrotte kontanthjælpsloftet, der siden 2015 har lagt en øvre grænse for, hvor meget man samlet kan modtage fra det offentlige.

»Der er ikke nogen tvivl om, at der er meget langt til niveauet før kontanthjælpsloftet. Vi er især bekymret for børn på den meget lave integrationsydelse«.

Hun anerkender, at børnefattigdom ikke kun er et spørgsmål om størrelsen på ydelserne, men mener, at man kan komme langt ved at sætte dem op.

»Vi har at gøre med familier, der hver måned er bekymret for, om huslejen kan betales, og børn, der går rundt med en knude i maven, fordi de er bange for, at de ikke kan få lommepenge med på lejrskole eller kan give en gave til en børnefødselsdag«.

»Sådan skal det ikke være i Danmark«, mener Johanne Schmidt-Nielsen.

ritzau