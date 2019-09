Så kom udmeldingen: Jakob Ellemann vil være V-formand

Efter flere dages betænkningstid er Venstres politiske ordfører, Jakob Ellemann-Jensen, nået frem til, at han gerne vil være formand for sit parti.

Jakob Ellemann-Jensen vil onsdag meddele, at han stiller op som kandidat til formandsposten for Venstre. Den beslutning er han nået frem til efter talrige opfordringer fra både folketingsmedlemmer og stemmer i partiets bagland.

»Ja, jeg stiller op til vores ekstraordinære landsmøde og håber at få opbakning til at blive den nye formand for Venstre«, siger han til Jyllands-Posten og tilføjer:

»Når pilen peger på en, skal man også tage ansvar. Det har jeg gjort hele mit liv. Det gør jeg også her«.

Hvis den 45-årige søn af tidligere Venstreformand Uffe Ellemann-Jensen også får de delegeredes opbakning ved det kommende landsmøde, står han således til at blive det borgerlige Danmarks kommende bud på en udfordrer til den nuværende statsminister, Mette Frederiksen.

Siden formandsposten i weekenden på dramatisk vis blev ledig i partiet, har flere og flere Venstrefolk stået frem og peget på Ellemann-Jensen som det bedste bud på en ny formand. Det gælder både de partifæller, der tidligere har støttet Lars Løkke Rasmussen og dem, der har støttet Kristian Jensen.

Eksempelvis har tidligere ministre som Karsten Lauritzen, Sophie Løhde, Lars Christian Lilleholt og Claus Hjort Frederiksen offentligt håbet på, at Ellemann ville stille op.

Indtil videre er der ikke andre formandskandidater, der har meldt sig på banen, og dermed kunne noget tyde på, at Ellemann-Jensen kan indtage posten.

I interviewet med Jyllands-Posten afviser Ellemann-Jensen, at han kommer til at gå til valg på en SV-regering, som Lars Løkke Rasmussen ellers lagde op til i valgkampen, og som Kristian Jensen efterfølgende undsagde.

Da hovedpersonen selv i går først på eftermiddagen forlod Venstres gruppemøde, forklarede han journalisterne, at han godt vidste, at tiden snart var inde til at bekende kulør.

»Jeg har fået gode indspark fra mine kolleger i folketingsgruppen og har fået mange opfordringer fra det ganske land, når det handler om formandsposten i Venstre«, forklarede og kom så med et noget særpræget løfte.

»Og nu lover jeg jer, at der ikke går længe, inden jeg melder noget ud. Inden i morgen på denne her tid har jeg meldt noget ud«.

Jakob Ellemann-Jensens entré på den politiske scene indtraf først, da han var sidst i 30’erne. 1990’erne tilbragte han i forsvaret, og i 00’erne var han jurist i store virksomheder som IBM og GN Store Nord.

I 2007 meldte han sig ud af Venstre, hvilket hans far har beskrevet erindringsbogen ’Som blad i høst’. Sønnike var utilfreds med, at Anders Fogh Rasmussen ustandselig reklamerede for, hvordan den offentlige sektor aldrig havde været større. Og så fik han nok af retorikken i udlændingedebatten. Den udløsende faktor var Venstres venlige modtagelse af værdikrigeren og ekssocialdemokraten Karen Jespersen. I stedet meldte han sig ind i Ny Alliance, hvilket dog blev en kortvarig affære.

I 2011 sprang Jakob Ellemann-Jensen ud som fuldblodspolitiker og blev valgt til Folketinget. En årrække senere, fra 2018-2019, kom han med på ministerholdet som miljø- og fødevareminister.

Venstres nye formand skal vælges på et ekstraordinært landsmøde 21. september, hvor partiets omkring 850 delegerede har stemmeret.

Som mulig næstformand har flere folketingsmedlemmer offentligt bakket op om Inger Støjberg, der dog endnu ikke selv har forholdt sig til, om hun vil kandidere til posten. Jakob Ellemann-Jensen kalder også Støjberg for »et rigtig godt bud«. Tidligere sundhedsminister Ellen Trane Nørby, der bakker op om Ellemann-Jensen som formand, opfordrer dog til, at »alle talenter kommer i spil«, når det gælder rollen som næstformand.

»Inger Støjberg er én profil, men vi har mange profiler i Venstre«, siger Trane Nørby, der heller ikke direkte afviser, at hun selv kunne være kandidat.