Politisk kommentator: Ellemann lægger strategisk afstand til Løkke

Jakob Ellemann-Jensen har netop meldt ud, at han stiller op som formand for Venstre. Det er ikke en beslutning, som han har vendt med Lars Løkke siden den dramatiske weekend i Brejning, hvor formandskabet gik af. Han gør op med Lars Løkke, siger Politikens politiske kommentator, Kristian Madsen.

Jakob Ellemann-Jensen vil være formand for Venstre. Det melder han ud tirsdag. Ifølge Politikens politiske kommentator, Kristian Madsen er det ikke nogen overraskelse, at han stiller op som formand for Venstre. Hvad der derimod er bemærkelsesværdigt er, at Jakob Ellemann-Jensen ikke har talt med Lars Løkke før udmeldingen.