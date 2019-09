Pape ser frem til et samarbejde med kommende V-formand

Søren Pape Poulsen (K) ser frem til et samarbejde med Venstres kommende formand, uanset om det bliver Jakob Ellemann-Jensen, der netop har offentliggjort sit kandidatur, eller ej.

»Vores partier har en lang historik for at tage ansvar for det borgerlige Danmark, og derfor håber jeg selvfølgelig også, at en ny Venstre-formand vil gå til valg på igen at få en borgerlig regering«, lyder det i en skriftlig kommentar til Ritzau.

ritzau