Sagen kort

Sagen mod André Christiansen

52-årige hjemløse André Christiansen fik i oktober sidste år en bøde på 1.000 kroner for ifølge politiet at have skabt en utryghedsskabende lejr ved Regensen i København. Samtidig fik han forbud mod at opholde sig i hele Københavns Kommune i tre måneder.

Forbuddet blev ifølge politiet brudt, da han blev antruffet på Nørreport Station en måned efter.

André Christensen har afvist at betale bøden.

Første retsmøde blev afholdt den 04 september og udvidet til endnu et møde, hvor dommen forventes afsagt den 23 september.

