»Du er et svin, Andersen!«: Kan vi overhovedet sætte os ind i en 1800-tals romance med en lille pige?

Historikeren Kristian Hvidt har netop udgivet ’Maries rejse’, H.C. Andersens unikke billedbog til den knap 3-årige Marie Henriques, for første gang. Et fremragende stykke arbejde, skriver Bettina Heltberg i denne klumme, for vi får et usædvanligt kig ind i digteren og en anden tid.