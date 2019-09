To børn er døde af komplikationer til E. Coli-bakterie

Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser, at to børn af døde som følge af sjælden komplikation. Tilfældene er ikke relateret.

To børn er døde på henholdsvis Fyn og i Københavnsområdet som følge af en sjælden komplikation til E. Coli-bakterien VTEC.

De to tilfælde er ikke relateret.

Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed på Twitter.

Styrelsen oplyser, at den har orienteret forældre i de relevante institutioner, og at myndighederne arbejder intenst på sagen.

Ifølge fyens.dk er et barn fra Børnehuset Solstrålen død efter en infektion med en sjælden E. Coli-bakterie.

Barnet døde onsdag, og dødsfaldet har ført til, at børnehaven samt Gislev Friskole har været lukket onsdag og også er lukket torsdag.

Ifølge en skoleleder, som fyens.dk har talt med, har Styrelsen for Patientsikkerhed ikke fundet det nødvendigt at lukke institutionen, men institutionen valgte at lukke for at få overblik over situationen.

Døde af akut nyresvigt

Ifølge TV2 er det andet barn, der af død efter smitte med bakterien, fra Bavnehøj Skole i København. Det skete ifølge tv-stationen 24. august.

Forældrene på skolen blev 26. august orienteret om dødsfaldet og fik et brev fra embedslægen med forholdsregler i forhold til hygiejne. Der blev dog ikke indført særlige tiltag - ligesom skolen heller ikke blev sat under karantæne, skriver TV2.

Både barnet på Fyn og barnet fra København døde af akut nyresvagt, rapporterer fyens.dk og TV2.



Ritzau