Dødeligt knivoverfald ved tankstation giver 12 år til to tiltalte

Et skænderi mellem nogle mænd på en tankstation i Himmerland endte sidste år med døden for en 35-årig mand. Torsdag er to mænd i 20'erne hver idømt fængsel i 12 år for drab.

Afgørelsen er truffet af et nævningeting i Retten i Aalborg, skriver nordjyske.dk. De to tiltalte har nægtet sig skyldige.

Det var en aften i september sidste år, at den 35-årige blev fundet blødende i Industriparken i Haverslev. Godt 20 minutter efter alarmopkaldet måtte en læge erklære ham død.

De tre mænd mødtes angiveligt, da de skulle tanke på Circle K. Det udviklede sig til et skænderi. Og hurtigt blev det voldeligt. Den 35-årige slog - ifølge nordjyske.dk - den ene, som var bevæbnet med kniv.

Derefter blev han stukket i brystkassen. Såvel 25-årige Mohammad Omar Rayeq som hans fire år ældre kammerat, Kion Hjaltalin Bertelsen, er torsdag blevet dømt for drabet.

De to mænd har haft tilknytning til rockergruppen Satudarah, kom det frem i forbindelse med anholdelsen og varetægtsfængslingen sidste år.

Rayeq er afghansk statsborger og skal ud over fængselsstraffen også udvises af Danmark, har retten ifølge nordjyske.dk bestemt.

ritzau