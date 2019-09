Cirkuselefanterne venter på en beskyttet bolig

For godt et år siden indgik den borgerlige regering en aftale med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om at forbyde elefanter og andre vilde dyr i cirkus af hensyn til dyrene. Derfor er fire cirkuselefanter blevet sendt på pension.

Tre af dem, Lara (31), Djunga (33) og Jenny (33) fra Cirkus Arena har i ni måneder stået i en stald nord for Slagelse. Det er en uholdbar situation, har Dyrenes Beskyttelse skrevet til fødevareminister Mogens Jensen (S), der har besluttet at bruge 11 millioner kroner på at sikre elefanterne et nyt sted at være.

Indtil nu har kun Knuthenborg Safaripark tilbudt at tage mod elefanterne. Der vil gå 6-8 måneder, før parken kan have et nyt anlæg på plads til de tidligere cirkuselefanter.