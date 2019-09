En god dag for døv 13-årig sangerinde og en dårlig dag for kendt investor

FOR ABONNENTER

Lova Rose Røhrmann Heick. Dansk pige på 13 år, der blev født døv, er blevet udvalgt til at synge for EU-Parlamentet 24. september, hvor hun åbner en konference for innovation og forskning. At hun i dag kan høre, synge og leve et normalt liv i 7. klasse, er blandt andet et resultat af forskning. 10 dage gammel blev hun erklæret fuldkommen døv. Men 11 måneder gammel fik Lova Rose cochlearimplantater, der består af en ydre del og en indopereret del. Cochlearimplantater omdanner lyd til elektriske impulser og sender dem direkte til hørenerven ved hjælp af indopererede elektroder. Dengang opfordrede fagfolk Lova Roses mor til at undgå at udsætte hende for musik, da det blot ville blive oplevet som støj. Men moderen Mette Bau skruede i stedet op for musikoplevelserne og tog barnet til babyrytmik og senere på musikskole. »Sætter vi som forældre eller fagpersoner barren lavt, når børn og unge med anderledes vilkår måske ikke derhen, hvor de kunne. Det er giftigt at diktere, hvad andre ikke vil kunne opnå på forhånd. Det ved de kun selv, hvis de forsøger«, siger hun.