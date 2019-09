68-årig motorcyklist omkommer i soloulykke

En 68-årig motorcyklist er søndag omkommet i en soloulykke nord for Hadsund i Nordjylland.

Det oplyser Nordjyllands Politi til B.T.

Manden kom kørende på Terndrupvej mod Hadsund, da han væltede i en rundkørsel.

»Det er formentlig høj hastighed eller glat føre, der er årsag til ulykken«, siger vagtchef Mogens Hougesen til B.T.

Vagtchefen forklarer, at strækningen ligger i et skovområde med træer, så der kan have været våde blade på kørebanen.

En bilist, der kom kørende, efter at ulykken var sket, forsøgte at yde førstehjælp og slog alarm. Mandens liv stod ikke til at redde på trods af hjælp fra lægeambulance og lægehelikopter.

De pårørende er underrettet.

ritzau