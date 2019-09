Mand mister livet efter fridykkerstævne i Storebælt

En dykker, der søndag over middag forsvandt under et fridykkerstævne ved Storebæltsbroen, er afgået ved døden.

Der er tale om en 31-årig mand fra Portugal.

Han blev senere samme dag fundet i vandet og fløjet til Rigshospitalet, mens hans liv stod ikke til at redde. Det bekræfter Mikkel Kjærgaard, vagtchef ved Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi.

»Han er beklageligvis afgået ved døden«, siger han.

Klokken 12.50 blev sagen anmeldt til politiet, og klokken 13.17 modtog det en melding om, at han var fundet og var ved at blive løftet op af vandet.

Vagtchefen kan ikke sige, hvorvidt manden var i live, da han blev fundet.

»Jeg ved, at der blev arbejdet på ham, efter at han blev reddet op, og at han på Rigshospitalet blev erklæret død«, siger Mikkel Kjærgaard.

Det er endnu uvist, hvad der gik galt, siden den 31-årige mand forsvandt under konkurrencen Euro-African Spearfishing Championships. Det skal undersøges nærmere de kommende dage.

Blandt andet skal mandens dykkerudstyr tjekkes, og det skal afklares, hvorvidt manden var erfaren dykker.

Efter at den 31-årige forsvandt, blev en redningsaktion sat i gang med deltagelse af både Forsvaret, Marinehjemmeværnet og civile skibe i området.

Det var en redningsbåd fra Korsør, som fandt dykkeren i vandet.

De pårørende er underrettet.

ritzau