Lettelsens suk: Aarhus har ekstremt mange hjemløse unge, men nu knækker kurven

FOR ABONNENTER

Lyt til artiklen 03:58

Det fik grå hår til at bryde frem på isserne af mange på rådhuset i Aarhus og blandt dem, der arbejder med byens unge udsatte, da det for to år siden viste sig, at der i kommunen befandt sig det største antal unge hjemløse personer i hele landet – flere individer end i København, som er mere end dobbelt så stor.