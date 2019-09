DMI: I værste fald kan der falde en måneds regn på et døgn

Det er en god ide at tage regntøj på mandag. I hvert fald hvis du ikke kan lide at blive våd, og hvis du bor i den østlige del af landet, som ser ud til at blive særligt hårdt ramt, når et lavtryk fra det nordlige Italien i løbet af mandag ventes at ramme Danmark.

»Det er lige nu på vej mod nord. Med både lavtryk også fronter«, siger vagthavende meteorolog fra DMI, Lars Henriksen.

Han fortæller, at man lige nu forventer, at der kan falde op mod 50 millimeter regn på et enkelt døgn.

»Vi kan heller ikke udelukke, at der kommer mere. Prognoser er jo altid usikre, men det ser ud til at kunne blive meget drilsk. Specielt i den nordøstlige del af landet, men også andre steder«, siger han.

Han fortæller, at DMI i første omgang har varslet kraftig regn med 30 til 50 millimeter, men at det kan nå og ændre sig mange gange inden i morgen.

»Det er altid usikkert med sådan nogle systemer, der kommer sydfra. Hvor nedbøren rammer, og hvor kraftig den bliver, kan overraske og ændre sig. Derfor siger vi bare nu, at der er risiko for kraftig regn. Men der kan i princippet ende med at falde en måneds regn på et døgn eller to. Og det er ikke normalt«, siger han.

Samtidig under streger han, at det er meget usikkert og ikke alarmerende unormalt.

»Det ses en gang imellem. Så det er ikke sådan, at det er fuldstændig unormalt, og vi er oppe og ringe«, siger han.

Samtidig opfordrer han til, at folk øje med vejrudsigten det næste døgn.

»Det er altid vanskeligt at forudse, hvordan den type lavtryk bliver. Det kan ende heftigt med pludselig at være værre og kraftigt i hele landet, men det kan også ende med at gå øst udenom landet. Man ved det ikke med sikkerhed, så det er om at holde øje«, siger han.