Politiet brugte fire millioner kroner på Trumps aflyste besøg i Danmark

Politiet brugte fire millioner kroner på præsident Donald Trumps aflyste besøg. Det fremgår af en aktindsigt, som Radio24syv, Jyllands-Posten og DR har fået.

Heri står der, at Rigspolitiet skønner, at de samlede udgifter, der er forbundet med det aflyste statsbesøg besøg udgør fire millioner kroner.

Udgifterne dækker blandt andet over kompensation som følge af inddragede fridage og annullering af planlagt indkvartering.

Den amerikanske præsident skulle efter planen have besøgt Danmark 2.-3. september, men mindre end to uger før meddelte Trump, at han ikke kom alligevel.

Trump aflyste besøget natten til onsdag 21. august. Det skete, efter at statsminister Mette Frederiksen (S) havde slået fast, at Grønland ikke er til salg og havde kaldt debatten om salg af øen for »absurd«.