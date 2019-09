Politisk kommentator: »Det er et klassisk biprodukt ved en fløjkamp, at der bliver en kamp om at skrive historien«

Tidligere Venstre-minister Søren Pind beskylder Kristian Jensen for flere gange at have forsøgt at afsætte Lars Løkke. En beskyldning Kristian Jensen hurtigt skød ned. Politikens politiske kommentator Kristian Madsen kalder det en tidlig kamp om historieskrivningen.