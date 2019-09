Her er de venstrefolk, der ønsker Trane Nørby som næstformand Ellen Trane Nørby rækker ud efter næstformandsposten i Venstre, og det betyder kampvalg mod Inger Støjberg.

Når Venstre 21. september holder ekstraordinært landsmøde, er der kampvalg mellem Ellen Trane Nørby og Inger Støjberg om posten som næstformand.

Ellen Trane Nørby meldte sig på banen mandag aften i et interview med avisen Danmark. Støjberg var 4. september den første til at melde sig som kandidat.

Få her et overblik over Venstre-medlemmer, der støtter Trane:

Jan E. Jørgensen, EU-ordfører, til Berlingske:

»Det er ikke for på nogen måde at nedgøre Ingers kvaliteter. Hun har været en dygtig ordfører og minister, men jeg mener, at Ellen er en bredere facetteret politiker og ligger tættere på den politiske linje, som Jakob Ellemann-Jensen (V) og jeg selv står for.

Leif Krarup, formand for Venstre i Region Syddanmark, på Facebook:

»Ellen Trane Nørby er en dygtig og kompetent politiker. Som næstformand kan hun give et stærkt bidrag til at styrke og udvikle Venstres organisation.

Asger Christensen, europaparlamentariker for Venstre, på Facebook:

»Fuld opbakning til dig, kære Ellen! Tak for din evige og utrættelige støtte!

ritzau