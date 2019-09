Yasmin var heldig: Hundredvis af børn står på venteliste til en voksenven

Hvad betyder det for et barn med få voksne i sit liv at få en voksenven? Det er en gruppe forskere i gang med at finde ud af. De studerer børn som 10-årige Yasmin, der siger, hun er blevet mere glad, efter at hun har fået 36-årige Monna som ven.