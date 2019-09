Søren Pind: »Jeg følte mig dygtigere end Kristian Jensen«

Politikere plejer at være fulde at lovord over for embedsværket, når de skriver erindringer. Eks-minister Søren Pind er anderledes. Integrationsministeriet kunne ikke prioritere sagerne. Finansministeriet korrigerede i PET’s trusselsvurdering af sparehensyn. Generelt savner statsadministrationen juridisk kompetence.