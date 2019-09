Fældet af 12-årigt vidne: 22-årig skød mand i maven gennem lukket hoveddør

Endnu en alvorlig forbrydelse er onsdag blevet føjet til en 22-årig mands i forvejen lange straffeattest.

Ved Retten i Odense er Radwan Robale Barqad Ismail blevet idømt otte års fængsel for drabsforsøg og en række andre lovovertrædelser.

Han er blandt andet dømt for at have skudt en dengang 28-årig mand flere gange gennem en lukket hoveddør.

Episoden fandt sted 8. oktober sidste år i Fyrreparken i Odense-bydelen Vollsmose. Offeret på den anden side af døren blev ramt i maven og var i livsfare som følge af skuddene.

Det var ifølge Fyens Stiftstidende et enigt nævningeting, der kendte manden skyldig i det fulde anklageskrift. Han er således dømt for både drabsforsøg og besiddelse af både kniv og pistol.

Særligt har retten lagt vægt på offerets detaljerede beskrivelse af forløbet. Han har blandt andet forklaret, at han havde en 'kærestelignende relation' til Radwan Robales søster, skriver fyens.dk.

Søsteren har dog i retten nægtet at kende offeret.

12-årig vidnede

Yderligere har en 12-årig dreng spillet en vigtig rolle. Han afgav vidneforklaring for lukkede døre.

Her forklarede han, at han kort efter skuddene så en somalisk udseende mand løbe ud fra den pågældende opgang med en pistol i hånden. Manden var iklædt samme tøj, som videoovervågning viser, at Radwan Robale var iført omkring gerningstidspunktet.

Straks efter gerningstidspunktet løb den 22-årige hjem for at skifte tøj, og retten afviser ifølge fyens.dk den forklaring, han selv gav i retten om, at han bare ville skifte til 'flottere tøj', før han efterfølgende flygtede ud af landet.

To dage efter blev han anholdt i en lufthavn i Wien med en flybillet til Somalia og blev sendt tilbage til Danmark.

Drengen var så påvirket af oplevelsen, at det blev en sag for kommunen. Drengens mor blev truet til tavshed og forsøgte igen og igen at få hjælp til en ny bolig for at komme væk fra området.

Først da en række medier tog sagen op, fik familien tilbudt en lejlighed væk fra Vollsmose.

22-årige Radwan Robale er ifølge fyens.dk tidligere straffet for en stribe tilfælde af trusler mod pædagoger og vidner samt grov vold mod blandt andre sin søster og vold mod fængselsbetjente.

Han valgte at anke onsdagens dom på stedet. Han går efter frifindelse eller en mildere straf.

