Overlægeråd på Sjælland: Sundhedsplatform er farlig og bør skrottes

Overlægerne på sygehusene i Region Sjælland kræver det milliarddyre it-system, Sundhedsplatformen, som er indført på sygehusene på Sjælland og i hovedstaden, skrottet »snarest muligt«.

Begrundelsen er, at Sundhedsplatformen er farlig for patienterne.

Det fremgår af en udtalelse, som Region Sjællands Overlægeråd torsdag har udsendt.

»Sundhedsplatformen skaber risikofyldte og potentielt livsfarlige situationer for patienterne. Det er en helt uacceptabel situation, for patienternes sikkerhed er det vigtigste for os«, skriver overlægerådet.

Et flertal af lægerne i både Region Sjælland og Region Hovedstaden har længe været utilfredse med Sundhedsplatformen, som blev taget i brug på hospitalerne fra maj 2016.

Lægerne anser Sundhedsplatformen for at være alt for omstændelig at arbejde med, og den tager en stor del af den tid, som lægerne skulle bruge på patienterne.

Lægerne har også tidligere kritiseret Sundhedsplatformen - ikke mindst medicinmodulet - for at udløse farlige situationer for patienterne, fordi der i en række tilfælde er sket fejlmedicineringer.

Men det er første gang, at overlægerne, som har ansvaret for behandlingen af patienterne, direkte kræver Sundhedsplatformen skrottet hurtigst muligt med den begrundelse, at den er til fare for patienterne.

Overlægerådet peger i udtalelsen på, at Sundhedsplatformen fortsat skaber »fejl i medicinering, visitering af patienterne, blodprøvebestillinger, henvisninger til og svar på vigtige undersøgelser, f.eks. røntgen og scanninger, recepter m.m. Det sker på trods af, at regionen i tre år har forsøgt at få systemet til at fungere«.

Formanden for Det regionale Overlægeråd på Sjælland, Anne Jung, siger til TV2 Øst, at lægerne, der til daglig arbejder med systemet, har oplevet så mange problemer og udfordringer, at de nu har fået nok.

»Det er den største katastrofe i mit professionelle liv, og jeg har været læge i 28 år«, siger hun.

Ud over, at Sundhedsplatformen er til fare for patienterne, er den i følge overlægerådet »belastende for læger, sygeplejersker og sekretærer, fordi systemet er så usmidigt og tidsrøvende. Det stjæler arbejdsglæden i en grad, hvor læger giver udtryk for, at de overvejer at forlade deres job i regionen. Frustrationen bliver ikke mindre af, at vi før Sundhedsplatformen havde et system, der fungerede«, skriver rådet.

Minister: Sidste advarsel

Rigsrevisionen kritiserede i juni sidste år regionerne for at have indført Sundhedsplatformen, der er leveret af det amerikanske selskab Epic, på en måde, der var uprofessionel og kritisabel. Sundhedsplatformen førte således til, at lægerne behandlede færre patienter, mens ventelisterne voksede.

Sidste efterår lovede de to regioner, at der ville ske en række forbedringer af Sundhedsplatformen hen over vinteren. Men i sidste måned konkluderede et ekspertråd, som Region Hovedstaden havde sat til at følge arbejdet, at forbedringerne var sket uden en klar plan og uden styring fra regionsledelsens side og reelt ikke havde virket. Det var derfor en hasteopgave at få Sundhedsplatformen forbedret, lød det fra ekspertrådet.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S), der selv er fra Næstved, forholdt sig i første omgang afventende, men i sidste uge gav han på baggrund af ekspertådets rapport de to regioner en sidste advarsel i et interview med Dagbladet.

Ministeren ville ikke sætte en dato for, hvornår Sundhedsplatformen skal fungere, men sagde: