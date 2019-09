To 16-årige anholdt for knivdrab under slagsmål i Valby Fredag formiddag bliver tre unge på 16, 16 og 19 år fremstillet i grundlovsforhør. De er sigtet for drab.

Tre unge mænd er torsdag blevet anholdt i forbindelse med et drab, der fandt sted under et stort slagsmål i Valby i København natten til mandag. Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse. De anholdte er henholdsvis 16, 16 og 19 år, og de sigtes alle for manddrab. En ung mand mistede livet under slagsmålet i Akacieparken, hvor også tre personer blev såret. Omkring 15 mennesker var involveret i slagsmålet, som politiet ikke vurderer har noget med bander at gøre. De tre teenagere fremstilles i grundlovsforhør ved Retten på Frederiksberg fredag formiddag klokken 11.00. ritzau