En god dag for nybagte jyske mødre og en dårlig dag for sognepræster

FOR ABONNENTER

Nybagte jyske mødre. At få sit første barn sætter ikke blot gang i mælkeproduktion, men også tanker om liv og død og egen identitet. 88 procent kommer til at tænke på, hvor sårbart livet er. 75 procent får nye forestillinger om, hvad livets mening er. Og 64 procent oplever for første gang noget, som er større end dem selv. Det viser en ph.d. fra Christina Prinds, omtalt i Kristeligt Dagblad, der også bringer det glade budskab om, at folkekirkens præster, i hvert fald i Jylland, står klar til at rådgive den nye målgruppe. I går åbnede Aalborg Universitetshospital for en fast træffetid hos ’svangrepræsten’ – et koncept, man i snart to år har tilbudt på Regionshospitalet Randers, når en mor ud over bekymringer om amning og barnets vægtkurver også begynder at tvivle på sig selv og ideen med at gå fra selvstændig kvinde til et fuldtidsjob som servicemedarbejder for en savlende mindreårig. Chefjordemoder Lone Neumann fra hospitalet i Randers understreger dog, at det ikke er en religiøs samtale, men at præster er gode til at tale med folk om eksistentielle spørgsmål.