Fire pip siden dramaet i Brejning: Her er hvad Løkke har meldt ud, efter han droppede formandsposten i Venstre

Offentligheden har ikke hørt meget fra Lars Løkke Rasmussen, siden har trak sig som Venstre-formand umiddelbart efter, at Kristian Jensen truede med at udfordre ham for to weekender siden.

Den tidligere statsminister forlod hovedbestyrelsesmødet i Brejning via bagindgangen, og siden har han undgået interviews i medierne. Til gengæld har han fire gange meddelt sig via Twitter, Facebook og Instagram i opslag, som adresserede hans afgang, hans privatliv, hans politiske ambitioner og – i dag – hans fremtidsplaner.

Kort før middag lørdag 31. august meddelte Lars Løkke Rasmussen på Twitter, at han trådte tilbage som formand for partiet. Han mente, at dele af Venstre havde afskåret ham muligheden for at »få diskuteret og afprøvet den politiske linje«, han havde lagt for Venstre. Og det kunne han ikke leve med.

Vigtigt at holde fast i sin selvrespekt. Kan ikke være formand for et parti, hvor jeg som formand afskæres fra min mulighed for at få diskuteret og afprøvet den politiske linje, jeg har lagt, i det landsmøde-forum, hvor jeg er valgt. Tak for mange gode år. — Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) August 31, 2019

Efter Lars Løkke Rasmussens udmelding fortalte Kristian Jensen foran den samlede danske presse, hvordan han aftenen forinden havde stillet Løkke i sigte, at Jensen selv ville stille op mod Løkke, hvis partiformanden da ikke trak sig inden. Det var en bevæget Kristian Jensen, som for rullende kameraer forlod Comwell Kellers Park.

Løkke var allerede væk. Men om aftenen samme dag delte han et billede på Instagram, hvor han omgivet af familien.

»Noget er vigtigere end andet: Familien er samlet«, skrev Løkke.

Dagen efter, søndag 1. september, lagde Lars Løkke Rasmussen et længere opslag på Facebook. Her kunne man i fuld længde læse den tale, som han ville have holdt, hvis planerne om et fremrykket landsmøde med Løkke som siddende V-formand var blevet til noget. Her ville Løkke ifølge opslaget have fremlagt en kurs for Venstre, som partiet så kunne have taget stilling til.

I opslaget lagde Løkke blandt andet vægt på, at Venstre gik frem ved både Europaparlamentsvalget og ved Folketingsvalget. Uden direkte at nævne Socialdemokratiet eller den SV- eller VS-regeringen, som han selv foreslog under valgkampen, skrev Løkke, at Venstre efter hans mening ikke kun skal kunne samarbejde med højrefløjen. Især ikke, hvis det betyder »ultimative krav om ekstreme udlændingestramninger, opgør med Danmarks internationale forpligtelser eller en urealistisk økonomisk politik«.

Klokken 13.24 i dag adresserede Løkke igen offentligheden. Det gjorde han i endnu et Facebook-opslag, hvor han fortæller, at han stiller op til interview på henholdsvis TV2 klokken 19.10 og på DR1 klokken 21 i aften.

I opslaget skriver Lars Løkke Rasmussen desuden, at han glæder sig til »snart at komme rundt i Danmark igen« for at mødes med alle dem, som »kærer sig om vores fantastiske lands fremtid«.

Præcis hvad Løkke vil rundt i landet og tale om, og i hvilket regi det skal foregår, nævner han ikke i opslaget.