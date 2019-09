Lars Løkke til DR: Det var hele tiden min plan, at Ellemann-Jensen skulle blive formand

Tidligere Venstre-formand Lars Løkke Rasmussen havde hele tiden i sinde, at Jakob Ellemann-Jensen skulle overtage formandsposten efter ham selv. Det siger han til DR.

»Jeg har hele tiden haft et øje til, at den dag jeg skulle stoppe, ville Jakob Ellemann-Jensen være en rigtig god formand til at tage over«, siger Lars Løkke Rasmussen.

Den tidligere statsminister fortæller, at han ikke havde regnet med, at Jakob Ellemann-Jensen skulle blive formand allerede nu, og det tror han heller ikke, at Ellemann-Jensen selv gjorde. Løkke forestillede sig, at der skulle gå et år eller to, før rokaden skulle ske.

»Så det kunstneriske indtryk er elendigt, men det ender jo med at ende der, hvor jeg hele tiden har tænkt, det skulle ende«, siger Lars Løkke Rasmussen.

Fortalte ikke Jensen om Ellemann-planer

Løkke fortæller desuden til DR, at udnævnelsen af Jakob Ellemann-Jensen som først politisk ordfører og siden minister var et led i forberedelsen af Ellemann-Jensen på en fremtid som formand.

Alligevel sagde Løkke aldrig til daværende næstformand i Venstre, Kristian Jensen, at han ikke så Jensen som kommende formand. Noget Jensen ellers selv åbent havde sagt, at han gerne ville.

Lars Løkke Rasmussen har ikke givet interviews, siden han ad bagudgangen forlod det hotel i Brejning ved Vejle, hvor Venstre holdt hovedbestyrelsesmøde for to uger siden.

Intet nyt parti

Flere politiske kommentatorer har i de seneste uger omtalt et rygte om, at Lars Løkke Rasmussen kunne finde på at starte sit eget, nye parti. Det afviser han dog i interviewet med DR.

Tværtimod mener Løkke, at der snarrer er for mange end for få partier i dansk politik. Han siger, at han skylder sine vælgere at passe sit arbejde, og han vil nu se, hvad Venstres nye formandskab kan bruge ham til.