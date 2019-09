Efterlyst far er død, mens hans søn er blevet lettere kvæstet i trafikulykke

En efterlysning af en 62-årig mand og hans fireårige søn er ved middagstid afblæst.

De to er fundet, da de har været i en trafikulykke nord for Engesvang i Midtjylland. Det oplyser Midt og Vestjyllands Politi på Twitter.

Politiet oplyser i en pressemeddelelse, at faren er omkommet i ulykken, mens drengen er blevet kvæstet. Ifølge politiet er han ikke alvorligt kvæstet, men kørt til tjek på sygehuset.

Politiet sendte en offentlig efterlysning ud mandag formiddag. Politiet skrev, at det havde grund til at tro, at manden kunne finde på at gøre skade på sønnen, som har været i hans varetægt siden søndag aften.

Moren hørte sidst fra sin fireårige søn mandag morgen, men frygtede for drengens liv. Hun kontaktede politiet kl. 7.13. Derfor bad politiet offentligheden om hjælp til at finde drengen og faren. Tre en halv time senere modtog politiet anmeldelse om færdselsulykken.

I eftersøgningen har politiet fået hjælp af Forsvaret, som har støttet eftersøgningen med en helikopter. Det oplyser Forsvaret på Twitter.

Ritzau og Politiken