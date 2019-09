Dansk Industri vil gøre Danmark grønnere og rigere og redde verden

Udbygningen af solceller og landvindmøller skal fortsætte efter 2025.

Gode forslag

Peter Møllgaard, der er formand for Klimarådet, ser det som meget »positivt, at industrien bidrager til en ambitiøs grøn omstilling og bakker op om regeringens målsætning«.

»Vi skal have alle gode forslag i spil, og de forslag, som DI kommer med, er stort set alle gode forslag«, siger han.

En undtagelse er, at DI foreslår, at Danmark skal købe CO 2 -kvoter i andre EU-lande – retten til at udlede CO 2 – for så at annullere dem. Det bidrager ikke til en grøn omstilling, mener Klimarådet.

»Men ellers er det rigtigt gode forslag, DI kommer med. Præcis hvor stor en effekt de vil have, er dog svært at sige uden mere detaljerede beregninger«, siger Peter Møllgaard.

Han ser det som positivt, at Dansk Industri vil have flere klimavenlige biler på vejene, styrke energisektoren og gøre bygningerne mere energieffektive. Dansk Industri mener således, at man kan nedsætte CO 2 -udslippet fra bygningernes energiforbrug med 93 procent i 2030.

»Det er et stort tal, men det er ikke nødvendigvis urealistisk«, siger han.

Lavere skat

Branchedirektør Troels Ranis siger, at Dansk Industri med planen viser, at »økonomisk vækst og grøn omstilling går hånd i hånd«.

»Det er faktisk danmarkshistorisk. Vi lægger 150 forslag på bordet med vores bud på, hvordan vi skaber vækst, balance i økonomien og grøn omstilling«, siger han.

Blandt de 150 forslag er der en række forslag, som formentlig vil skabe mindre begejstring hos regeringen og dens støttepartier.